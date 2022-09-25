所有參與之車友，於沿途所規劃的補給站，亦可品嘗到尖山台電冰棒、黑糖糕、澎湖鹹餅及外垵刈包等特色小吃。（澎管處提供）

為打造友善、安全、永續的自行車騎乘文化與環境，發展具樂活、悠遊、挑戰、獨特且在地化的自行車深度旅遊路線與活動，交通部觀光局澎管處25日在澎湖遊客中心，舉辦「2022澎湖跳島101K自行車活動」，由於這幾天東北季風強勁， 600多名車友體驗到澎湖逆風而行的刺激，讓所有選手大呼過癮。

澎管處長許宗民表示，比賽分為101K挑戰組及22K休閒組，參加101K挑戰組的選手們，除了挑戰自我的騎行旅程外，沿途必經的嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，更是許多自行車好手口中一定要來挑戰的「夢幻賽道」；而22K休閒組搭配趣味的集字「PENGHU-GO」闖關活動，深度探索澎湖村落文化，讓參與者輕鬆、放鬆、樂在騎中，體會澎湖SING海風的樂趣。

所有參與之車友，於沿途所規劃的補給站，亦可品嘗到尖山台電冰棒、黑糖糕、澎湖鹹餅及外垵刈包等特色小吃，期展現選手逆風而行的堅持，讓舒適接地氣，騎行更給力，增添活動趣味與精彩。

這次活動共有410名台灣車友來澎，桃園市「崇越單車」一口氣報名30人，獲大會贈送海鮮大餐，車友還有來自香港、捷克的外國人，來自捷克的TEAMAKERS興奮表示，以前曾經造訪過澎湖，出於對澎湖的喜愛，馬上就決定一同參與這場單車嘉年華，期待結交更多車友、並透過參與101K完成新的自我挑戰。