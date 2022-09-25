聯準會自第二季起積極升息，全球資金回流美元資產，全球股市持續震盪整理下，多數類股表現皆不盡理想，但今年以來潔淨能源指數表現亮眼，近半年漲幅逾10%贏過各產業。富蘭克林華美投信表示，受全球節能減碳趨勢帶動，加上美國總統拜登削減通膨法案通過的助長下，潔淨能源或替代能源類股表現持續亮眼，新興產業現在才剛剛起步，值得中長期投資。

截至今年八月底止，根據投信投顧公會資料，已核備上市的26檔產業類ETF中，以富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金表現相對強勢自成立日1/13起至8/31止，報酬率達24.6%，無論近三個月+19.9%、六個月+24.2%，表現皆位於同類ETF基金的第一位(同類型近三個月+0.16%，近六個月跌7.7%)，明顯勝過科技、AI、醫療、半導體及不動產等各類指數型ETF。

嗅到趨勢的風向，富邦投信也將在10月初開募「富邦全球ESG綠色電力ETF」，富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，在全球減碳趨勢、並期望到2050年達到淨零排放之下，再生能源的使用已逐漸獲得重視，如歐美及亞洲主要經濟體，風能與太陽能發電已有相當的比重。據EMBER 2022全球電力評論報告顯示，2021年全球電力需求前100大國家中，有30個以上國家風能及太陽能占總發電量達10~40%，另外丹麥與烏拉圭更超過40%占比，顯示風能與太陽能發電趨勢已在全球起飛。此外，據IEA(國際能源署)針對2050淨零排放研究顯示，在達成淨零排放目標下，2050年以風能及太陽能為首的再生能源，全球發電量相較2020年將成長8倍，占比將提升至88%。

在全球各國欲達成該目標下，必須於2050年之前完成能源轉型，據IEA 2021世界能源展望報告資料顯示，全球能源轉型支出將由2016年至2020年5年間約2兆美元的平均值，預估至2030年將成長至5兆美元規模，範疇涵蓋建築、運輸、工業、能源基礎、發電、燃料等領域，呈現兆元以上的倍數成長。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人林孟迪表示，由於市場憧憬、政策支持，產業邁向獲利高成長週期，加上2022第二季財報公布後數字及展望亮眼，市場多給予正面回應。再者，因各國政府展現低碳排支持環保節能減碳的決心，預估每年氣候投資較過去多出三倍以上，種種利多支持，後市持續看好。