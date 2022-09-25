生活中難免遇到因別人的過失或錯誤，導致自己受到傷害的情況，有些人會指責對方，有些人則會選擇原諒。命理專欄《旺好運》指出，處女座、雙魚座、巨蟹座太過善良，面對犯錯的人總是容易心軟，選擇原諒，當心越遷就對方越變本加厲。

第三名：處女座

處女座對自己和別人的要求都很高，但對於犯錯的人，他們總會莫名產生同情或憐憫心態，想好好幫助對方並選擇原諒，是很願意再給別人一次機會的星座。

第二名：雙魚座

雙魚座可以為自己喜歡的人事物付出很多，因此只要是他們在乎的人，即便犯了錯，他們都會選擇原諒，尤其是面對看似楚楚可憐的人，他們內心就會產生想呵護對方的心態，自然不會繼續指責對方。

第一名：巨蟹座

巨蟹座善解人意且溫柔，對於犯錯的人總會油然而生一種慈悲之心，即便是睜一隻眼閉一隻眼，他們也願意再給這些人一次機會，但越遷就對方越容易變本加厲，最終受傷害的恐怕只有自己。