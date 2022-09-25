由於防疫規定不斷放寬，快篩試劑的角色相對重要。教育部現在每周配送80萬劑快篩試劑到學校，近日並發出公文說，學生在校期間出現身體不適或有呼吸道症狀，可提出申請，由學校提供每次1人1劑快篩試劑，以檢測是否確診。

教育部表示，已獲指揮中心提供快篩試劑，參酌各縣市轄內國、私立高級中等以下學校或幼兒園教職員工生比率，提供學校庫存量提升至50％以上，配送至各縣市政府教育局處指定的快篩試劑配送地址，之後再轉發至學校。教育部將持續向指揮中心爭取，以學校因應防疫所需。

教育部說，學校教職員工在校期間，因公務、自主防疫期滿後返校或有接觸快篩陽性個案者，以及學生在校期間，出現身體不適或有呼吸道症狀，或因公務代表學校參加校外各項比賽或活動，可依實際使用需求向學校提出申請，由學校提供每次1人1劑快篩試劑，若仍有不足情況可依實際使用需求再向學校提出申請。

為實際了解各學校快篩試劑發放及庫存情形，教育部要求學校定期於每周上網填報快篩試劑發放情形，倘學校於此次發放後2周內皆未至填報平台更新庫存情形，則視同無相關需求，教育部不再配送快篩試劑予學校。