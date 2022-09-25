阿里巴巴集團旗下菜鳥國際與SHOPLINE達成合作，雙方將一同為全球跨境商家及跨境品牌提供「端到端」的全鏈路物流解決方案，包括攬收、國際配送、物流詳情追蹤、一站式售後服務等。目前，雙方聯手推出的訂製化物流服務覆蓋全球近130個國家和地區，提供菜鳥國際快遞快線、標準等分層產品，並基於商家及品類特點進行物流服務的訂製，如多平台一鍵攬收等，優化物流時效及服務體驗。

跨境電商讓品牌、工廠能夠直接面對海外消費者，瞭解消費者使用習慣和需求變化，縮短了設計生產、倉儲運輸、市場行銷、使用體驗及市場回饋等週期，加速商品周轉，強化供應鏈柔性。伴隨社交媒體、短影音等創造了新的流量陣地和新的行銷玩法，跨境物流的履約也變得更為複雜，此外，不同國家物流基礎設施、政策法規等又存在差異，這些問題讓品牌需要覆蓋更加廣泛、合規理解更加深入的高品質物流服務及供應鏈。

SHOPLINE目前已在中國、馬來西亞、越南、新加坡、泰國等10個國家及地區設立辦公室，擁有一支近2000人的國際化團隊，服務全球超過 35 萬賣家及5.3億消費者。

此外，SHOPLINE商家除了透過常用ERP如馬幫，店小秘，易倉等授權菜鳥物流進行物流履約外，也可透過菜鳥國際快遞商家後台進行跨境物流履約。商家在SHOPLINE的應用市場完成菜鳥國際快遞授權後，菜鳥國際快遞將同步SHOPLINE後台30天內的訂單，透過後台實現一鍵發貨，提升整體配送效率。

菜鳥國際出口事業部副總經理李雅萍介紹，菜鳥國際將與SHOPLINE發揮各自優勢，用數智物流服務為商家降低成本並提高跨境配送的穩定性與效率，菜鳥也將持續進行全球物流基礎設施建設，優化國際物流「端到端」的履約服務。

目前，菜鳥已在全球佈局6大智慧物流樞紐，營運300多萬平方公尺的跨境物流倉庫，每月有240多架包機用於幹線運輸，並和全球超過50個港口合作建立智慧清關系統，搭建了一張高品質的全球物流網路。菜鳥國際日均跨境包裹量繼續位居全球前四，其中「5美元10日達」物流產品，已覆蓋西班牙、法國、荷蘭、比利時、英國、德國、葡萄牙等全球20個國家。