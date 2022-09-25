台北市長柯文哲指民進黨台北市長候選人陳時中與名嘴周玉蔻的關係「像戒毒症候群」，陳時中今天反嗆柯P，「他可能自己才有這樣一個症候群」。他再度切割周玉蔻，強調「我跟她一點私交都沒有！」「我沒有跟誰要掛在一起」。

周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安，遭質疑與陳時中關係匪淺，陳時中雖指兩人私下沒有聯絡，但柯文哲形容說，這個就很像吸毒要戒毒已經來不及了，過去3年專訪12次現在要裝不熟，「像戒毒症候群，應該很痛苦」。

陳時中今天赴太平市場掃街，行前接受媒體聯訪，批評柯文哲不應該炫弄這種醫療名詞，來表述一種不存在的情況，「我想他可能自己才有這樣一個症候群」。

陳時中重申自己跟周玉蔻，就是在公務往來相關新聞需要的時候接受訪問，將政策說明清楚，至於私交，「我跟她一點私交都沒有！」

他強調，在公務上面，周玉蔻是一個媒體人，他則是一個在執行政策的政務官，在需要說明政策的時候，上節目接受社會挑戰，「就是這樣」，至於周玉蔻在節目裡面需要講什麼主題，根據他們相關媒體的經驗，他們自會安排。

對於「票投周玉蔻就是票投陳時中」「喜歡陳時中就是喜歡周玉蔻」的說法，他說，他到現在為止，沒有看到這樣的一個說法，也沒看到這樣子的節目，他也不便評論。

外界認為周玉蔻的作法會讓陳時中流失中間選民，但能鞏固綠色基本盤，對此，陳時中表示，我們不需要用這樣的東西來做政治上的操作，我們是要當全民市長，目標是全民的政策，希望能夠造福台北市的市民。

外界質疑陳時中在周玉蔻在「擋疫苗」風暴中批評慈濟，陳時中與其同聲附和，現在卻又在切割。陳時中澄清，他從來沒有跟誰同聲附和，「我是就事實上，社會的一個常規表達我的意見，我沒有跟誰要掛在一起」。