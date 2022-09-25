宏達電(2498)與支持文化創新生態系的「實驗」場域－臺灣當代文化實驗場（C-LAB）和藝術家法咪咪(FAMEME)跨界合作推出首個法咪咪VIVERSE作品《FAMETAVERSE》，邀請全球觀眾進入一座頂級超現實的VIVERSE私人美術館，元宇宙與藝術領域再次激盪新火花。

宏達電指出，《FAMETAVERSE》猶如一座頂級又浮誇的私人美術館、遊樂園、或渡假村島嶼，有著亞洲榴槤大亨稱號的法咪咪，其實是榴槤世家的第三代，在他所出現的場合、影像以及他所創建的藝術空間中都有著「榴槤」的主題標籤，此次合作利用VIVERSE元宇宙空間將充滿在法咪咪世界裡的歡樂、無畏、及跳脫框架的遊戲氛圍，自由隨性地於元宇宙世界中展開。

新冠疫情發生後，法咪咪往全球各地拓展版圖的計劃因而暫緩，法咪咪指出，本次透過宏達電VIVERSE所創建的元宇宙世界，可以打破空間和距離的限制，在毫無框架下自由地盡情揮灑創意，並能邀請全球關注法咪咪的朋友們以各式虛擬分身形象加入，這些都是實體活動無法創造的特點。

這次展出《FAMETAVERSE》的臺灣當代文化實驗場(C-LAB)，近年來推出許多以科技和媒體藝術為題的展覽。繼「虛幻生命」、「未來媒體藝術節」，2022的年度展覽「超限社會」，由C-LAB策展人莊偉慈策劃，邀請包含法咪咪在內的12組藝術家共同展出。展覽從對科技與倫理議題的思考，延伸到美學實驗的呈現，藉由各式議題的討論如演算法、數位隱私權、臉部辨識、深偽技術、試管肉、加密貨幣和元宇宙等，「超限社會」將與觀眾一同探討，技術的進步對人類社會的影響為何。

本次展覽展期即日起至11月27日，將於展期中分兩階段展出法咪咪過往風靡紐約、首爾及台北的多項知名作品。