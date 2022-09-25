高雄市新興區一家KTV今晨3時許，發生2名客人酒後與服務員起衝突，楊姓男客涉嫌拿麥克風打傷服務生的頭部濺血，警方獲報到場處理，將3人全帶回派出所，雙方雖均表示不願提吿，全案於偵訊後，依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁處。

新興分局中正三路派出所於25日清晨3時許獲報，指中正三路上某KTV內有糾紛，警方立即調派快打警組到場，現場一名61歲楊姓服務生，頭部挫傷流著血，經救護人員到場檢查協助包紮，無大礙並未送醫。

據了解，包廂內的53歲楊姓男客、55歲黃姓男客疑因酒後與進入包廂的楊姓服務生起口角，楊男認為他的服務態度欠佳，雙方便發生口角，竟持麥克風敲打該楊姓服務生頭部，眼看拉扯扭打上演，黃男雖一度要勸架，卻演變成3人混戰，員警立即將3人全帶回派出所，雙方雖均表示不願提吿，全案於偵訊後，依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁處。

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