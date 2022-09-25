由吳宗憲、林柏昇（KID）、謝坤達聯合主持的節目《綜藝玩很大》開播以來話題不斷，至今已播出超過400集，仍受到大眾喜愛。而近日節目找來了《原子少年》成員擔任來賓，但沒想到在闖關過程不慎遭黃隊藝人夏宇童失手砸傷，造成頭部受傷，讓夏宇童嚇得3度發文道歉。

《綜藝玩很大》在24日所播出的最新一集節目中，邀請了《原子少年》李哲言、MAX、曹家齊以及李承隆擔任來賓，分別加入黑黃兩隊進行比賽，但當他們進行到拿碗打球時的關卡時，黃隊藝人夏宇童原本要讓同隊的李哲言接球，不料卻因手滑，一時失手連同碗也一起丟出去，當下便砸中了李哲言的頭部，嚇得她趕緊前往關心並道歉。

事後，夏宇童在IG限時動態上發文道歉，表示「誤傷隊友哲言弟弟，我真的很抱歉，大家的留言我有看到，以後會多注意的！再次跟哲言弟弟說抱歉」。隔日，夏宇童因台南還有錄影行程，因此透過公司送探班飲料再度表達歉意，並感謝同隊隊友曾莞婷、晏柔中，以及隊長KID「知道那時我真的很內疚，給隊友麻煩，真的很抱歉」不斷給她加油打氣，並要她別太自責。

後來李哲言也轉發夏宇童的限時動態，回應「這次的小小失誤，反而讓我認識宇童姐姐，人真的太可愛、好暖心，姐姐我很好！大家也不用擔心喔」，接著轉發「原子少年」在IG限動上曬出的的飲料大合照，並寫下「宇童真的不是故意的，錄影的當下她一直很內疚，關心哲言的傷口，你的飲料少年們都有收到，謝謝你」，希望粉絲別再責怪夏宇童。