無黨籍台北市長候選人黃珊珊發表健康政策，與對手陳時中陣營互嗆。陳時中今天批評黃珊珊對於柯市府過去的政策方向跟態度，「可能不是很瞭解，或者準備作一個大型的轉彎」，要黃珊珊說清楚。

黃珊珊日前發表健康政策，遭陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲批評是「拼裝車」，黃珊珊陣營反擊陳時中的社福政策才是大雜燴，要陳時中「不服來辯」。

陳時中今天赴太平市場掃街，行前受訪表示，這無需流為口水之爭，健康政策攸關人民不管是在醫療到長照的照顧，身心靈的健康都很重要。

他說，自己看了黃珊珊相關的健康的政策，黃珊珊對於以往柯市府在處理聯醫的方向跟態度，「可能不是很瞭解，或者準備作一個大型的轉彎，這一點，她應該說明的更清楚」。

陳時中指出，不管是長照或食安，這原來都是中央制定政策，地方在執行的，長照在台北沒有辦法做好，可能也要提出問題在哪裡？如何來解決？「我想這都會比較實在一點，大家都可以進一步討論」。

對於自己今天將為無黨籍市議員林亮君競選總部成立大會站台，陳時中表示，他自己是應邀前往，以往民進黨對於無黨籍候選人，表現良好的話，大家也會一起合作。