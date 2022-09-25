好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年10月在拍攝新電影《Rust》的過程中，不慎用道具槍誤殺美女攝影師哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），事後遭到受害者家屬提告，而雖然仍有官司在身，但他與小26歲的嬌妻再次宣布迎來第七個寶寶，為整個家庭帶來不小的喜悅。

據外媒報導，亞歷鮑德溫小26歲的妻子希拉莉亞鮑德溫（Hilaria Baldwin）在今年3月在社群平台宣布懷上第7胎，影片中亞歷鮑德溫站在一旁，其他6個小孩們開心地又叫又跳，她透露經歷過許多的波折，終於要在今年秋天迎接新生命的誕生，並表示孩子們能在一個大家庭中成長是件很棒的事，而亞歷鮑德溫跟前妻金貝辛格其實已經有個27歲模特兒女兒，所以亞歷鮑德溫應該是8個孩子的爸爸。

而亞歷鮑德溫的嫩妻希拉莉亞鮑德溫，於台灣時間今(25)日在社群平台喜悅地宣布，兩天前產下女兒，並透露寶寶的體重6 磅 13 盎司(約3000公克)，母女倆均安，從短影片中可以看見希拉莉亞讓寶寶靠在她的懷裡，並輕輕拍著寶寶的背部，看起來相當慈愛，而其他的哥哥姐姐們也好奇的圍在她倆的身邊，甚至也試著摟著寶寶，似乎在認識著新的小小生命。而網友也在貼文下方留言恭喜兩人喜獲千金。