選戰腳步逼近，國民黨新竹市長參選人林耕仁把握假日勤跑基層，25日到復興里掃街拜票，面對綠白兩大陣營的挑戰，林耕仁說接下來2個月將繼續「做實事、提政見、走基層」，也預告下個月初將赴國民黨中央，參加竹竹苗聯合發布政見。

林耕仁25日行程滿檔，先是到​東區復興里進行家戶掃街拜票，再到新竹果菜市場周邊向攤商及採買的民眾致意，隨後訪視90歲的長輩呂茂桂，也在重陽前夕祝福他健康平安，民眾看到林耕仁都非常開心，也有支持者下車主動要求與林耕仁合照。

支持者也說，「需要在地人當選市長」，讓林耕仁相當感動，林耕仁表示，選戰倒數兩個月，他會在最後的時間全力以赴，為了新竹轉型為宜居城市，也為了下一代的永續發展來打拚。

選戰倒數最後2個月，面對綠白兩大陣營，林耕仁如何應對？他說自己是清潔工出身，白手起家，做到科技大廠的無塵室清潔，是國民黨第一位「工人出身的市長」，同時也是連任6屆的市議員，有24年地方市政推動經驗。

「我有能力、有經驗，可以無縫接軌，讓新竹繼續往下個階段大步向前，」林耕仁說，接下來2個月的選戰策略，將繼續做實事、提出政見並勤走基層。

他也預告，下月初會到黨中央，參加竹竹苗聯合政見發布，與其他優秀參選人同台，共同宣示竹竹苗聯合區域治理願景，從3縣市共同生活圈理念出發，端出實際的政策牛肉。