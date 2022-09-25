籃網明星前鋒杜蘭特的「社群媒體魔人」本色再次展現！眼見《ESPN》最新公布新球季球員排行榜，自己只排在第8名的位置，杜蘭特不禁在推特轉貼嘻哈歌手班尼「屠夫」的歌詞，徹底嘲諷自己沒有被排在前5名之內的委屈與不滿情緒。

杜蘭特所引用的歌詞內容為，「看看，這些爛人還在討論，因為我的名字依舊會被提起，就像從佛羅里達州蘭菲爾德來到蓋恩斯維爾(意味相當簡單)，這當然屬於前5名的對話。」充分暗示自己沒有被《ESPN》排在前5名之內的不爽心情。

也難怪杜蘭特會這麼不高興，畢竟去年他在這項排名榜當中高居榜首，就算2020年剛從腳跟阿基里斯腱重傷恢復，也能排在第6，上季場均29.9分、7.4籃板及6.4助攻表現更是優異，美中不足的是他在季後賽表現低迷，讓籃網首輪就被塞爾提克橫掃出局。

其實《ESPN》這份新球季球員排行榜引發的爭議不僅於此，因為前5強依序是阿提托康波(希臘)、約基奇(塞爾維亞)、東契奇(斯洛維尼亞)、恩比德(喀麥隆)與史蒂芬柯瑞，唯一的美國球員只有柯瑞，勒布朗詹姆斯也只排在第6，第7則是塔圖。