名嘴周玉蔻上節目稱「支持周玉蔻就投給陳時中」，卻被民進黨台北市長參選人陳時中急稱與周「私下沒聯絡」，對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊直言，綠營長期養側翼養到變自走砲，應該悔不當初。

昨日陳時中競辦發新聞稿批評，黃珊珊的健康政策就像拼裝車，黃珊珊出席萬華雙福宮重陽敬老活動時受訪先表示，這只是圖卡，圖卡只能放大概項目，接下來會提出具體政策，如果要說她們是拼裝車，陳才是大雜燴。

至於稍早陳時中針對黃珊珊提出的健康政策，指出長照跟食安要提出問題在哪，要有具體政策，黃珊珊表示，我們都會提出，她在北市府是食安委員會跟長照委員會的負責人，台北市長照跟食安政策都非常具體，請陳時中先看過再批評。

周玉蔻近日在節目上說「支持周玉蔻就投給陳時中」，陳時中急稱與周「私下沒聯絡」，好像被綠營切割的狀況，黃珊珊則酸，綠營長期養側翼養到變自走砲，應該蠻悔不當初。此外，昨日臉書聲援高虹安和蔣萬安，卻被周玉蔻批評邏輯混亂，黃珊珊也表示，我想她現在公信力由人民評價，到底誰邏輯有問題。