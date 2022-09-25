日本不承認高端疫苗，外界質疑政府「詐騙」，半年前就說要溝通卻至今無下文。民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，他當時只是就事實情況說明進度，至於承不承認，「我們沒辦法強迫人家」。對手國民黨台北市長候選人蔣萬安要他負責，他反嗆蔣先解釋當初曾說過要「加強獎勵」。

日本將於10月開放免簽入境，但並不承認高端疫苗，讓許多想赴日本旅遊民眾紛紛哀嚎，詢問能否補打？指揮中心發言人莊人祥表示，會請外交部和日本溝通，不過外界質疑早在半年前陳時中擔任衛福部長時就說要溝通，至今無下文，批評這是「詐騙」。

陳時中今天赴太平市場掃街，行前受訪表示，只是就那時候的一個事實情況，相關外館報回來可能的相關進度，跟人民做報告。至於整體在疫苗各方面承認不承認，各國有各國的考慮，「我們沒辦法強迫人家，但是我相信外交單位和外館都在持續努力中」。

蔣萬安認為，當初一再提出打高端可能無法出國或是出國造成不便，但陳時中堅持要買甚至還呼籲民眾施打，現在「事實勝於雄辯」，日本堅持專業只開放國際認證疫苗免做PCR，陳時中當時身為指揮官，當然要負起責任。

對此，陳時中反批蔣萬安，「那先問問他，對於兩年前說要加強獎勵的說法，他的解釋是什麼？」