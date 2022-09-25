台北市一名潘姓男子偷拍成性，自2019年起趁著與多名女同事聊天的過程，數度以手機偷拍、錄影裙底風光或胸前共計89次，經女同事發覺後報警處理。刑事部分，潘男遭判1年徒刑，得易科罰金，民事部分，則須賠償2名女同事各20萬、25萬元。可上訴。

判決書指出，潘男現任職於北市某間公司，2019年2021年期間趁著與3名女同事聊天的過程中偷拍，地點包括茶水間、會議室、座位、餐廳等，潘男都會偷偷開起錄影模式，把手機伸到女同事的裙底或胸口探風光，直到犯行曝光後，女同事們報警處理，一查之下才得知潘男在前公司時，也曾偷拍女同事。

潘男接受警詢時坦承犯行，檢方核對證人證述認為情節相符，再加上有動態影片、照片以及潘男的手機等證物，認為潘男的自白與事實相符，依妨害秘密等罪將其起訴。

刑事部分，法官認為潘男只為了滿足個人私慾，便竊錄共4名女同事的身體私密部位，嚴重侵害他人隱私，造成被害人身心恐懼，破壞社會善良風俗，考量其認罪，依妨害秘密等罪，應執行1年有期徒刑，得易科罰金36萬元。

民事部分，其中2名女同事提起民事求償，法官認定，該2名女同事被偷拍後，因精神焦慮恐懼而需前往醫院就診或接受心理諮商，求償合理，酌情後判潘男需賠償女同事各20萬、25萬元。可上訴。