大聯盟本季首位20勝投手出現了，勇士萊特（Kyle Wright）25日掛帥以6比3擊敗強敵費城人，不但成為第一個收下第20勝的投手，更有機會當上勇士暌違20多年的首位勝投王。昔日以強投著稱的勇士，自從2000年葛拉文（Tom Glavine）21勝9負以來都沒有產出聯盟第一的勝投王了。

萊特賽後說：「我不確定自己是否真的明白這有多酷，直到隊友和教練都向我祝賀。這很特別，有點更像是團隊數據，沒有大家幫忙我一個人是做不到的。」萊特出賽29場累積20勝5敗，自責分率3.18也相當優秀（國聯第13）。

以戰力而言，勇士王牌投手是自責分率2.50的左投弗里德（Max Fried），但他只有13勝7敗。畢竟投手上場的目標就是贏球，況且這只是萊特第一個完整球季，去年他出賽兩場被痛打到9.95自責分率，在今年之前的4個球季，他的自責分率是不及格的6.56，成為勇士的最大驚奇。

此戰勇士打線前4局拿下6分領先優勢，捕手康崔拉斯（William Contreras）的陽春炮令人訝異，他本來是要在小聯盟磨練的，結果本季只上來88場就累積20轟。費城人前5局連安打都沒有，直到6局下荷斯金斯（Rhys Hoskins）二壘打、哈波（Bryce Harper）全壘打才讓萊特退場。總計萊特5.1局失2分，國聯勝投第2名是道奇烏瑞亞斯（Julio Urias）的17勝。大都會同日敗給運動家，在國東仍領先勇士1.5場勝差。