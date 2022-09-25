外型亮麗、身材火辣的直播主「媁哥」遭前東家「嚴世兄弟」前負責人嚴偉維指控散布猥褻物，還在IG限動發布「想X我嗎？請射好射滿」等含有性交易意涵的訊息，涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》；嚴男更指控媁哥修圖醜化其照片，涉犯《刑法》妨害風化及公然侮辱罪。但是檢察官認為犯罪嫌疑不足不起訴，嚴男不服聲請交付審判，法院認為交付審判之聲請不在交付審判範圍內，媁哥也未構成公然侮辱，因此駁回。

知名直播主「媁哥」（本名黃靖媁），長相甜美還擁有火辣的好身材，在IG上已累積46.2萬位粉絲，臉書更是超過62萬人追蹤，時常在社群平台大方分享自己好身材，不過她因續約問題與前東家嚴世兄弟娛樂公司鬧翻，被前負責人嚴偉維控涉嫌違反《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》妨害風化及公然侮辱等罪。

據判決書指出，嚴偉維指控媁哥於107年11月在IG限動陸續張貼其性感照片，並標註「沒有廢話，直接做愛」、「什麼時候來找我」、「嗯～嗯～」、「想X我嗎？請射好射滿」等文字，傳送、散布足以引誘兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為之訊息；隔年9月又陸續張貼其拉開胸罩之照片，並在重要部位打上馬賽克，並註記「9月媁哥UP直播月榜第一，就可以擁有這張無馬賽克高清照」之文字，以此方式散布及販賣猥褻影像。

不僅如此，嚴偉維更控訴媁哥於108年10月間，使用修圖軟體將其照片扭曲變形、鼻孔放大、眉毛加粗、添加八字眉、改為嚎啕大哭等表情並上傳，更搭配以「你究竟為何可以長這麼幽默」、「警察先生就是這個怪怪的人」、「這麼妖嬌撫媚，尤其那顆美麗的三八痣真美」、「不虧是娛樂董事長，太娛樂了」、「是否下三白面相呢」、「羨慕嚴先生，萬聖節不用扮就……」、「準備惡靈上身中」等輕蔑、嘲諷、鄙視、使人難堪之負面意涵用語，足以貶損人格尊嚴。

基於上述，嚴男控告媁哥涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》第40條第2項之意圖營利以網際網路刊登足以引誘、暗示兒童或少年遭受性剝削之虞之訊息罪嫌；《刑法》第235條第2項之意圖散布而製造、持有猥褻之影像罪嫌；《刑法》第309條第1項之公然侮辱罪嫌。

經高雄地檢署審酌，檢察官認為媁哥在IG限動散布的性交易訊息只有截圖畫面，無法證明是由她本人所發布，而且照片只是穿著清涼並不能算猥褻，變造嚴偉維的照片也未構成公然侮辱，因此處分不起訴，嚴不服再議也被駁回。

嚴偉維再向法院聲請交付審判，法院認為媁哥被控所涉《兒童及少年性剝削防制條例》第40條第2項之「意圖營利以網際網路刊登足以引誘、暗示兒童或少年遭受性剝削之虞之訊息」及《刑法》第235條第2項之「意圖散布而製造、持有猥褻之影像」等罪嫌，屬侵害社會法益之犯罪，自難認嚴男為直接被害人，嚴男所指訴均屬於「告發性質」，而非「告訴」，此部分不得再議，故高檢署檢察長「駁回處分」，自非本件交付審判範圍。

至於嚴男指控媁哥利用修圖軟體後製他的照片涉嫌違反《著作權法》，法官則認為，媁哥修改新聞報導中之畫面截圖，侵害的應為新聞媒體的著作權，而非嚴男，此與是否侵犯嚴男之肖像權屬二事，因此判斷只有公然侮辱的部分符合交付審判的範圍。

法官認為，嚴世兄弟娛樂公司當初對媁哥提出告訴，媁哥使用嚴偉維接受媒體採訪之截圖照片，後製並加註文字是對受訪內容作出回應，雖不能說沒有負面意涵，但是否造成嚴男人格評價受到貶損，不能一概而論，還必須衡量媁哥打出這些文字的情況背景，北檢以此將媁哥不起訴，高檢署就再議的部分予以駁回，認定嚴男聲請交付審判「無理由」，予以駁回確定。