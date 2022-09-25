43歲的李女剛剛在汽車旅館以6200元價錢與朱姓男客從事性交易，並上繳4100元給馬伕王男。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

苓雅分局接獲情報，最近時常有穿著入時的小姐短暫停留旅社、汽車旅館，疑似從事性交易，23日下午警方到場埋伏，當場查獲61歲擔任馬伕的王姓小黃司機及李姓女子，王男依妨害風化罪移送法辦，李女、朱姓男客依違反社會秩序維護法裁處罰鍰。

員警在汽車旅館外埋伏守候，果然等到了王男載著李女前來，李女身穿清涼的粉紅色連衣裙，直接走汽車旅館內，經過約50分鐘後再搭上王男的小黃要離去，員警見時機成熟，趕緊上前攔查，當場逮到馬伕的王男，車內還有另一名31歲李姓女子，共3人。

43歲的李女剛剛在汽車旅館以6200元價錢與朱姓男客從事性交易，並上繳4100元給馬伕王男，朱男是以「Twitter」通訊軟體聯繫李女，約好在汽車旅館從事性交易。另同車的李女也坦承9月20日也有讓王男載送至汽車旅館從事性交易，王男從中獲利3600元。

王男依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，而從事性交易李女與朱男分別則依違反社會秩序維護法裁處罰鍰。