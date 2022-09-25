民眾黨新竹市長參選人高虹安日前因回應論文爭議，脫口說出「我北一女、師大榜首、台大學術成績第一」的發言，意外引發「學歷戰」論戰，遭到不少名人輪流點名批評；對此，師大畢業的美女主播吳宇舒逆風表示，學歷取得的一路艱辛是有多不易，為何不可對外提起，犀利發言引起網友討論。

吳宇舒日前在臉書發文表示，自己高中是唸北一女中，從師大社教系畢業後考入台大研究所，沒有過多用功回憶，因此十分佩服犧牲時間唸書的同學，「那真的是努力得來的收穫，哪像我還得靠運氣才能多猜對幾題，同樣身為師大畢業後考上台大碩士的小綠綠，我還是會說讀書考試真的不是理所當然的輕鬆事。」

吳宇舒表示，她知道有人討論師大算不算名校，但不管學生們是不是以母校為榮，現實就是會把學校做排名；她接著坦言，儘管書讀得好與壞，不代表一個人的價值，「但學歷就跟出社會之後獲得的成就一樣，都是努力得來的。業績冠軍能獲得掌聲，讀書拿到第一名為什麼不能為自己喝采？」

吳宇舒強調，肯定榜首的好成績，不等於貶低頭腦簡單的同學，畢竟「永遠都會遇到更優秀的人，但也不需要因此覺得別人的付出都沒什麼，除非你考試都是作弊」，更何況「努力還不一定有用，就像我努力減肥還是瘦不下來一樣」，最後犀利反問大家：「我也曾經苦讀拿過前幾名啊，為什麼提都不能提？」

網友看完後提出正反意見：「宇舒真是貼心，還會為同學著想，這多難能可貴啊」、「佩服書念得好的人，我這輩子永遠做不到，CP值實在太低，而且在年少的歲月裡，要犧牲的太多了」；而部分的網友仍認為：「一事無成的才會提當年勇！還有，妳很瘦了啦！」、「問題是，不用去提及他校，彰顯自己的榮耀。」