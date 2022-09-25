過去「送藥到宅」對藥師們來說，曾是最棘手的任務，但是在疫情期間，為了讓居家照護確診者得到妥善照護，新竹市倫洋藥局藥師李璧瑤率先挺身而出，擔任送藥到宅的先鋒，截至今年9月，竹市共有14位社區藥局藥師提供送藥到府服務，服務超過500人次。

為了保全醫療量能，新竹市藥師及藥劑生公會自今年4月起，與市府共同推動「居家照護關懷計畫」，由藥師送藥到宅，守護市民健康，也讓確診者居家照護的最後一哩路更加完善。

擔任送藥到宅先鋒的藥師李璧瑤說，這個任務有趣又辛苦，從接獲民眾處方箋開始調劑，處理缺藥改藥相關流程，再前往確診個案住處，不畏風雨或烈陽，都要把藥送到個案手中，他也說自己把送藥都當成忙裡偷閒，能暫時拋開緊張忙碌的配藥工作，稍微獲得喘息空間。

9月25日是「用藥安全日」與「世界藥師節」，代理市長陳章賢感謝藥師們的無私付出，配合防疫政策站在第一線，全力協助執行口罩實名制、快篩實名制、送藥到宅服務等，協助社區公共衛生事務，並運用專業知識及經驗提供用藥指導，為民眾用藥安全及健康把關。

市府衛生局指出，藥師除了每日執行調劑給藥業務，也配合中央推動多元藥事服務，深入社區與民眾面對面，直接提供居家用藥諮詢及關懷服務，並指導機構住民及照顧者正確用藥觀念、協助整理藥品等。

衛生局也提醒民眾，勿尋求偏方或購買來路不明的藥品，堅守用藥安全的「五不原則」，不聽信別人推薦的藥、不信有神奇療效的藥、不吃別人贈送的藥、不買地攤、夜市及遊覽車上販賣的藥，也不要推薦藥品給別人。