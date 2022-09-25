中國國務委員兼外長王毅當地時間24日在聯合國大會發言，強調要堅決打擊台獨分裂活動，以最有利舉措，排除外部勢力干涉。俄羅斯外交部長拉夫羅夫也在相同場合發言，嚴詞批評美國在台灣問題上「玩火」。

香港東網報導，王毅稱，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸與台灣同屬一個中國的事實從未改變，全體中華兒女追求祖國統一的努力也從未停止，中國願意以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。

王毅強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，是公認的國際關係基本準則。任何干涉中國內政的圖謀必將遭到中國人民堅決反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑必將被歷史車輪碾碎。

拉夫羅夫則抨擊美國正試圖「征服」亞洲地區，並批評華府欲在印太地區組成「封閉式」國家集團。他指出，美國在台灣周圍玩火，最重要的是，他們還承諾向台灣提供軍事支持。

在演說中，拉夫羅夫還指摘華府試圖透過制裁「把整個世界變成自己的後院」。他痛批，美國的行為是純粹、徹底的獨裁，或者可說是企圖實施獨裁。

另外，拉夫羅夫稱西方國家實際上已經參加了俄烏戰爭。他指，西方國家向烏克蘭提供了武器、情報。他引述《海牙公約》表示，西方國家自稱在烏克蘭衝突中中立，但是其所作所為已經違反了《海牙公約》中對中立國的要求。他表示，西方國家不能自己宣布中立，實質上已經參加了烏克蘭衝突。

對於俄烏戰爭，王毅則稱中國支持一切有利和平解決烏克蘭危機的努力，當務之急是勸和促談，治本之策是照顧各方的合理安全關切，構建均衡、有效和持續的安全架構。