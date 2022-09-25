發財夢人人都有，但有些人努力了一輩子也碌碌無為，而有些人少年就得志，萬貫家財。《搜狐網》運勢專欄分析，生肖屬馬、羊、狗的男人天生就有發財命，即便他們沒有致富的欲望，錢也會不由自主地進到他們的口袋裡。

▍生肖馬

屬馬的男人認為錢只是身外之物，夠花用就行，然而他們越不想發財，就越能吸引錢到來，加上他們花錢大方，不僅對親朋好友，連對陌生人都很慷慨，這樣開闊的格局也有利於他們賺更多的錢。

▍生肖羊

屬羊的男人嘴上說想變富有，但他們不是真的想變富有，因為話才說出口，他們很快就會把這件事忘掉，但奇怪的是，他們對財富越沒有欲望，財運就會越好，錢總是莫名被他們吸引過去。

▍生肖狗

屬狗的男人喜歡追求物質，對財富、名利興致缺缺，因為生活中還有很多美好的東西可以追求，而錢只是為了達成目的必須使用的工具罷了，不過正是因為這樣良好的心態，讓他們更願意認真做事、提升自己的技能，即使他們沒有致富的欲望，錢也會不由自主地到來。