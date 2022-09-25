因仙俠劇《蒼蘭訣》爆紅的人氣小生王鶴棣，近日人氣節節高升。劇中守護戀人的甜蜜舉動，更是圈了一波女友粉。豈料，粉絲為愛成魔，屢次做出瘋狂行為，23日晚間王鶴棣所屬的萌樣影視公司就發出嚴正聲明，杜絕一切侵犯藝人隱私的行為。

大陸男星王鶴棣過去曾主演《遇龍》、《理智派生活》等劇，雖然反應平平，但已有基礎的粉絲群體。隨著仙俠劇《蒼蘭訣》在微博話題度居高不下，不少粉絲瘋狂迷戀上結合霸道與傲嬌為一體的男主「東方青蒼」，更為甚者的粉絲，不滿意僅在作品中見到偶像的活躍，竟意圖走近他的生活周遭。近日，王鶴棣私生粉的恐怖舉動，諸如跟車、跟機、追入酒店的行為，已嚴重到多次登上各大媒體版面。

王鶴棣因出演「東方青蒼」一角而人氣暴漲。（圖／翻攝自王鶴棣微博）

事實上，過去就有網友指出王鶴棣私生粉的瘋狂行為，他提到曾有人在王鶴棣休息的酒店直播影片，影片中可見王鶴棣乘坐的車輛進入地下車庫後，突然有車輛從旁衝出、裡面的乘客下車將車子團團包圍，並瘋狂擠向車子，想從車窗中窺見偶像的身影，場面相當混亂，不只讓王鶴棣的粉絲氣憤難耐，也嚴重影響了其他使用公共交通設施的一般民眾。

為免事態擴大，影響到一般民眾對於王鶴棣的觀感，以及保護藝人的人身安全考量，王鶴棣所屬的萌樣影視公司已在23日晚上發布嚴正聲明，呼籲4點要求，包含「為保障各群體的安危，不做出跟車、跟機等危險行為」、「不進行圍堵、追堵等拍攝行為」、「不侵犯藝人隱私，販賣藝人航班、酒店等訊息」、「呼籲粉絲理智追星」，並嚴厲警告上訴行皆已觸犯法律，若再有類似行為，將保留追究其法律責任的權利。