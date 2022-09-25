侯友宜揮動羽球拍，象徵揮出勝利。（呂健豪攝）

國民黨主席緊接在侯友宜之後，也到場替蔣根煌造勢。（呂健豪攝）

國民黨主席朱立倫（右）25日出席新北市議會議長蔣根煌（左）競選總部成立大會，贈送鳳梨祝他高票連任。（黃世麒攝）

新北市議長蔣根煌今（25）日上午成立競選總部，新北市長侯友宜到場站台，他說新北市這4年來的改變，有賴蔣根煌在議會帶領，讓府會和諧，議會與市府同心協力合作，尤其是30年沒人敢改變的五股垃圾山、50年來被新莊民眾批評都是政客來騙票的新莊塭仔圳，若沒有蔣根煌在議會相挺，自己也拚不下去。

侯友宜致詞時先讚許蔣根煌正派、公正、做事有魄力，同時也感謝他這4年來在議會的全力相挺，他說回頭看新北市這4年來的改變，就是議會與市府合作的成果，特別是新莊位處北北基宜桃1千萬人口的中心，新莊的發展將牽動大台北甚至北台灣的發展。

「新莊好，大台北、北台灣才會好！」侯友宜說，新莊，不能從台北市來看新北市的新莊，而是要從1千萬人口來看新莊，所以當自己當上任時就跟蔣根煌說，新莊要好，五股垃圾山跟新莊塭仔圳這2個地方就一定要改變，也因為有蔣根煌跟議會的相挺，才能有今天的成果。

侯友宜強調，五股垃圾山30年來沒人敢做，新莊塭仔圳50年來，每任市長都說要改變，但最後都沒做，被新莊居民批評都是來騙票的，因為裡面有太多複雜的問題、太多工廠及住家沒辦法解決，如果沒有人相挺，自己也拚不下去，所以特別感謝蔣根煌的支持以及新莊的居民給自己機會，才能在2年的時間內，達到零抗爭完成拆遷，甚至連神明都幫忙，在廟宇搬遷時都「擲有筊」。

最後，侯友宜也提到，蔣根煌不只是要選議員而已，還要繼續選議長，所以希望市民除了支持自己，也要支持蔣根煌，讓市府跟議會為了新莊的大發展繼續合作，未來新莊不但是大台北1千萬人口的中心，更是最光榮、最現代化的都市。

除了侯友宜，國民黨主席朱立倫也到場站台，不過2人時間錯開，侯友宜前腳剛走，朱立倫後腳才到，對於沒有同台，朱立倫僅簡單表示，一切尊重主辦單位的安排。