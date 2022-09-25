資深媒體人周玉蔻爭議不斷，被外界視為和她交情頗佳的前衛福部長暨疫情指揮中心指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中，近來也開始與其切割，但新黨台北市議員侯漢廷點出6件事，認為他們2人過去「情深意濃」，如今才要切割為時已晚。

侯漢廷昨於臉書表示，以下4件事，證明周玉蔻是指揮中心垂簾聽政的太后：1. 疫情資訊必須由指揮中心發布，其餘真假都要罰，但周玉蔻發布不用罰；2.散播疫情假訊息最高罰300萬元；但周玉蔻發假訊息不用罰；3.平民要日曬雨淋去醫院排隊PCR採檢，周玉蔻可以請醫生到府採檢，也不用罰；4.最新防疫政策不在指揮中心記者會公布，會在周玉蔻節目發布最新政策。

另外，侯漢廷指出，還有2件事，能證明陳時中和周玉蔻的交情很好，分別為陳不約自己的太太小孩打疫苗，但會約周一起打高端疫苗；以及陳上過12次周的節目，連她罵慈濟當天都有上，並在周批慈濟時點頭附和。

最後，侯漢廷認為，陳時中只要正告，未來他本人及團隊不再上周玉蔻節目、台北市政府標案不給周及其親友的公司，自可釋疑，但陳不敢，「就讓年底選舉，玉時俱焚、陳亡敗蔻。」