網路流傳牙膏管反面底部，色條若是黑色代表成分全是化學成分，要馬上丟掉，食安專家韋恩表示，這樣的說法完全錯誤，但還是有不少人誤以為是真的，就連就讀國小女兒的老師都信以為真，還在課堂教育學生，女兒回家發現牙膏底部色條是黑色的，二話不說扔進垃圾桶，讓他哭笑不得，其實顏色條主要是牙膏製作軟管時，為了定位、防止偏移的印刷標記。

韋恩近日在個人臉書粉專指出，網路流傳牙膏管反面底部的色條如果是黑色，代表成分中都是化學的，要馬上扔掉，謠言內容還說牙膏底部4種不同的色條，分別代表不同意義，包括綠色為純天然、藍色是天然含有藥物、紅色是天然含化學成分、黑色則是僅有化學成分，所以選購牙膏要儘量以綠色和藍色為主；韋恩說，這說法大錯特錯，竟還有不少人信以為真。

韋恩表示，就讀小學的女兒在學校被老師教育這錯誤觀念後，回到家第一件事就是檢查牙膏，發現底部色條是黑色的，立馬丟進垃圾桶，令他哭笑不得說，「身為專家，看到這幕真的覺得好挫敗」。韋恩說，千萬不要被天然二字所迷惑，因為天然東西不盡然都是安全的，某些不天然的東西反而安全。

食藥署解釋，牙膏底部的顏色條不是判定成分的依據。（圖／翻攝自食藥署臉書）

食藥署過去也曾解釋，牙膏底部的顏色條不是判定成分的依據，顏色條主要是牙膏製作軟管時，為了定位、防止偏移的印刷標記，如果民眾想要了解牙膏的添加成分，可檢視包裝上的成分欄位，別再輕信謠言，誤會色條了。