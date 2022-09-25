高雄市長陳其邁在九九重陽敬老活動現場摸彩，為長輩抽出大獎。(林雅惠攝)

高雄市仁武區公所今天舉辦九九重陽敬老活動及表揚特優、資深鄰長，市長陳其邁親臨現場祝賀阿公阿嬤健康長壽、呷百二，更感謝受獎鄰長們在基層為民服務的辛勞，陳其邁表示，仁武地區成長非常迅速，市府希望長輩都能受到最好照顧，面對新冠肺炎疫情，他也特地來提醒長輩接種疫苗。

而疫情逐漸進入尾聲，各國有條件開啟邊境，但施打高端疫苗卻不被多國承認，民眾出國仍要自費3500元做PCR，引發藍營批評，對此，陳其邁指出，疫苗有國家整體的考量，經過ACIP衛福部審定的疫苗都是安全性無虞的疫苗，至於其他出入境的部分，仍有待外交部持續的跟其他國家做溝通。

陳其邁表示，高雄65歲以上長輩施打第4劑疫苗比例已經達到46％，10月大概第5劑也都到了，本周起也開始施打次世代的莫德納疫苗，長輩到醫療院所及社區施打站都可以接種相關的疫苗。

陳其邁說，次世代的疫苗保護力比原來的第1劑、第2劑等疫苗增加了1.68倍，效果都還不錯，因此鼓勵長輩盡速施打疫苗，由於仁武地區市府也開闢直通巴士能夠到市區，這對長輩不管是就醫或是交通也更加方便。

陳其邁強調，仁武區這幾年人口成長非常迅速，市府也積極的治水，包括像草潭埤、九番埤、曹公新圳、後勁溪的整治，及澄觀路的改善，治水的部分都收到一定成效。

陳其邁指出，仁武區未來也包括了一些新興的人口進駐，所以除了在地安老之外，托育幼教等設施，市府也在加緊布建，希望在緊鄰台積電跟仁武產業園區等的這地方，能夠成為年輕人好生活，長輩安老的一個好地方。

仁武區公所表示，長輩最關心的重陽節敬老禮金，已於9月20日發放，市府在重陽節當天推出免費搭乘高雄捷運，及至崗山之眼、旗津貝殼館長輩本人及同行1位家人可免費入園（館）等好康，陳其邁也在活動現場摸彩，為長輩抽出大獎。

另鄰長是里長的得力助手，平常除了協助各項政令宣導、積極投入登革熱防治及市容環境維護外，近來年因疫情嚴峻，鄰長忙著發送疫苗傳單，相當辛苦，仁武區公所也特別在今天重陽敬老活動中表揚特優及資深鄰長共68人（其中特優鄰長20人，資深鄰長48人），肯定勞苦功高的鄰長，以表對他們的重視與嘉勉。