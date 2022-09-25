買房背房貸壓力大，作家黃大米日前分享收到網友的感謝訊息，原來是他照著黃大米分享的貸款經驗「一家一家地去問銀行（利率），不要怕麻煩」，讓他如願以償用更低的貸款利率買到房子，一天就把貸款辦妥，引起3千名網友共鳴，「真的是這樣欸」、「自己的錢自己顧」。

黃大米日前在臉書分享網友發給她的訊息，指出該網友剛買房子，與建商配合的銀行利率是1.735%，但他希望可以再更低，於是花一天的時間一家一家銀行問，讓他意外找到了「利率1.705%，一段式30年期」最為優惠，加上貸款資料都備齊隨身攜帶，當場就辦好了，非常感動直呼「替自己省下辛苦賺來的錢」。

黃大米表示，每家銀行在不同時期都有不同的優惠，對於房貸審核的標準落差也很大，所以不要只依靠代書幫忙找銀行，自己的錢自己顧，多比較幾家，講白話一點，希望貸款8成，就讓行員去想辦法，「我過去都直接跟行員說，我手上自備款不夠，我一定要8成，你如果能給我8成，我就可能會找你貸款，你要業績我要錢，可以幫我努力看看嗎？」總之多找幾家銀行多比較，辛苦一下子，得到的利率跟貸款成數可能很超值。

本報24日報導，近日因銀行升息，民眾利息支出估計將增加，一般民眾可拿到房貸的「地板價」為1.81％。而青安房貸一段式機動利率將拉升至1.775％。

對此，網友看到成功例子都都大讚好勵志，紛紛留言：「真的是這樣，我也是一直問，不能怕麻煩」、「我直接把銀行代碼表拿來，打電話一家一家問，也被銀行潑冷水，姿態擺高高。沒有適合的就繼續問，真的找到滿意的利率」、「我們貸到8成5，利率也漂亮，應該是有燒好香」、「我去年利率1.31貸8成」。