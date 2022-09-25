前中華民國小姐冠軍張淑娟，近日遭到資深媒體人周玉蔻點名和參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴過從甚密，甚至遭點名就是當年「晶華緋聞案」女主角，令張淑娟相當氣憤，23日發出聲明駁斥，並痛批不實指控令人無法忍受，周一將委託律師正式提告。而不少人對於張淑娟這個名字既熟悉又陌生，因此她過去的事蹟及照片也被挖出。

現年59歲的張淑娟過去曾是知名航空空姐，民國77年在「中華民國小姐」選美比賽中以姣好的面容與優雅的氣質受到矚目，她還比賽中穿上高衩緊身泳裝，大方展現凹凸有致的火辣身材，令不少人印象深刻，張淑娟也因此在比賽中奪下后冠並踏入演藝圈，在許多廣告、活動中都能看到她的身影，紅極一時，在當時是不少人心目中的女神。

不料，張淑娟踏入演藝圈沒多久便因不適應演藝圈的生態而回去當空姐，淡出演藝圈。後來她嫁給醫師林靖哲，專心在家像夫教子，卻因男方棄醫從商讓兩人關係漸漸產生隔閡，因此結婚7年後便宣告離婚。不過，恢復單身的她私下生活仍過得相當舒適且愜意，近幾年她醉心於畫作，重回校園就讀美術研究所，並在今年6月拿到文憑更舉辦畢業個展，日前還開心曬出與畫作的合影，令網友忍不住讚嘆，歲月絲毫沒在她臉上留下痕跡。

張淑娟當年參加選美比賽時的模樣。（圖／中時資料照）

張淑娟當年參加選美比賽時曾穿上性感的泳裝照。（左二）（圖／中時資料照）

張淑娟在比賽時也大方展現美腿。（圖／中時資料照）

張淑娟過去曾參加不少綜藝節目。（圖／中時資料照）

張淑娟當年擔任空服員時的美照。（圖／中時資料照）

張淑娟當年美照。（圖／中時資料照）

張淑娟當年美照。（圖／中時資料照）

張淑娟當年美照。（圖／中時資料照）