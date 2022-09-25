參選桃園市長遭民進黨開除黨籍的前立委鄭寶清，積極搶攻各式族群票，繼前桃園農田水利會長黃金春，接任競選總部主任委員的重責大任，全力動員桃園市農民支持，前新竹縣長范振宗也接受鄭寶清的力邀，擔任競選總部榮譽主任委員，將號召客家鄉親積極為鄭寶清輔選拉票。

前桃園農田水利會會長黃金春，接任鄭寶清競選總部主任委員的重責大任後，全力動員桃園市的農民為鄭寶清賣力輔選，標榜「在地、在行、在心」的鄭寶清，也允諾為桃園市的農民爭取更多的福利與權益保障，政治聲勢也持續穩定成長。

客家大老、前新竹縣長范振宗也接受鄭寶清的力邀，擔任競選總部榮譽主任委員的職務，鄭寶清希望藉由范振宗在桃、竹、苗的政治聲望與領導魅力，號召客家鄉親積極動員為鄭寶清輔選拉票。

鄭寶清說，范振宗曾任農委會主委、兩任新竹縣長、立委、台灣省諮議會諮議長、台肥公司董事長，政治歷練相當豐富，也深刻了解客家人團結一致守護家園的意志與決心，相信有范振宗這位政治前輩的鼎力相助，對於鄭寶清的桃園選情將會如虎添翼，更加有贏得大選的能量與機會。