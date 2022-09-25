年底九合一選戰將至，一份六都市長候選人社群力排行今（25）日出爐，其中前3名都是台北市長候選人，依序為民進黨陳時中、國民黨蔣萬安，無黨籍黃珊珊，值得一提的是，國民黨桃園市長候選人張善政與黃珊珊並列第3名，顯示他在社群的表現上不容小覷。

網媒《網路溫度計》近期透過《FANSDO》粉絲行為追蹤器，統計近2個月、共15名候選人的臉書社群活躍與受關注程度，列舉出他們的社群力排名，並進行分析。

分析指出，張善政能在競爭激烈的網路社群戰中擠進社群排行力前3名實屬不易，無論是貼文的按讚、留言或分享，張善政臉書上的的16萬粉絲都很給力。

全台近期掀起檢視候選人論文的風潮，張善政過去在宏碁任職期間、受農委會委託研究的報告也被指抄襲，對此他於8月30日發文寫下「身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抹黑！受委託報告對台灣有貢獻絕非抄襲，歡迎大家檢視！」獲得高達3萬個讚。

而截至目前為止，張善政按讚數第1名的貼文，是8月31日貼出一張當年任職於宏碁的老照片，並寫上「永遠感念我的老東家，宏碁Acer，綠營請衝著我來，別傷害本土企業」，共計獲得到4.2萬個讚，超過7800則留言與近1800次分享。

中山大學政研所教授廖達琪告訴《網路溫度計》，張善政近期發文的分享數逾2萬541次，主因正是由於他近期深陷抄襲疑慮，頻頻發文澄清，支持他的網友幫忙分享出去，所以另一個角度來看，張反因抄襲疑慮受惠，反觀其對手、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬經營臉書多年，這次卻只排在第10名。