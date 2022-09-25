國民黨桃園市長參選人張善政今天受訪時，稱民進黨對手鄭運鵬是鄭文燦0.2，對此鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞說，張善政參選至今持續用高傲、輕蔑態度面對大眾，甚至貶低對手是妖魔鬼怪、0.2，當議員參選人的「學舌鳥」，高傲態度令人搖頭。

蔡英文總統24日到桃園參加鄭運鵬誓師大會，大讚鄭運鵬是桃園市長鄭文燦2.0，國民黨桃園市議員參選人謝克洋一早在臉書發文，指鄭運鵬沒經營地方，是鄭文燦0.2。張善政早上出席行程，也稱鄭運鵬是鄭文燦0.2。

黃韋鈞表示，過去八年鄭文燦的施政成績表現優異，大家有目共睹，許多市民期待最懂桃園的鄭運鵬來接棒，黃韋鈞說，鄭運鵬要延續鄭文燦的五星執政，尺寸小一號的「鄭市長」，要讓桃園能繼續進化2.0 ，這是鄭運鵬給自己的期許。

黃韋鈞指出，反觀張善政5月參選至今，提不出一個像樣的政策，每提必出包；面對社會大眾發現他跟親中人士過從甚密，只會惱羞成怒破口大罵；遭揭露5736萬鉅額研究案涉及抄襲，依然持續自吹自擂，避重就輕。沒想到今天張善政竟還「高傲大進化」，連接受媒體訪問都不願自己回答，只想當議員參選人低水準言論的學舌鳥。黃韋鈞反問，想要延續鄭文燦優秀政績的鄭運鵬是鄭文燦2.0，那延續謝克洋沒水準評論的張善政不就成為謝克洋2.0？

黃韋鈞說到，過去張善政沒有選舉經驗，只在整天胡言亂語、空口說白話的韓國瑜身邊當陪襯，因此對政策或民主政治不熟悉可以理解，但都已經宣布參選了，張善政不求向上提昇，反而學起韓國瑜在高雄市長任內，躲在局處首長背後，閃躲問題，跳針迴避，無怪乎許多市民朋友都認為張善政不過是韓國瑜2.0。