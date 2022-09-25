當前大陸長江中下游江段及鄱陽湖、洞庭湖水位均為歷史同期最低，長江流域旱情持續。據大陸水利部統計，目前長江流域耕地受旱面積2985萬畝，仍有29萬人、35萬頭大牲畜因旱臨時飲水困難。大陸水利部水旱災害防禦司司長姚文廣24日表示，目前抗旱供水總體可控，將繼續優化長江流域水庫群聯合調度，保障城鄉供水安全。

根據新華社引述姚文廣說，下一步水利部將根據旱情和流域用水需求變化，對接不同階段供水保障目標，優化以三峽水庫為核心的流域水庫群聯合調度，並指導加強節約用水、建設抗旱應急水源工程、強化水源統一調度和管理，保障城鄉供水安全。

據大陸水利部統計顯示，今年7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少近五成；長江幹流及主要支流來水量較常年同期偏少2成至8成。姚文廣說，當前長江幹流及鄱陽湖、洞庭湖兩湖水位較常年同期偏低4.56至7.72公尺，宜昌以下長江江段及兩湖水位均為歷史同期最低。

其中，9月23日6時，鄱陽湖星子站水位7.10公尺，刷新1951年有水文記錄以來歷史最低水位；當日7時，江西省水文監測中心發佈枯水紅色預警。據預測，今年秋季長江中下游地區降雨偏少，長江幹流和兩湖水位將持續走低，旱情可能持續或發展。

依照水利部統計，目前長江流域耕地受旱面積2985萬畝，仍有29萬人、35萬頭大牲畜因旱臨時飲水困難，主要分佈在重慶、湖南、江西、湖北、安徽和貴州六省市。