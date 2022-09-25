新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫，今天上午一前一後前往新北市議長蔣根煌的競選總部站台，2人都在上台前接受訪，對於綠營猛打博士學位議題，侯友宜簡單回應，表示一切都已經對外說明；至於余天批評國民黨沒人才，無視朱立倫的存在，才會讓侯友宜選2024，朱本人則反嗆，民進黨只會搞抹黑、搞抄襲。

侯友宜接受聯訪時，對於綠營不斷對他的博士學位提出質疑，甚至外傳他與警大校長陳檡文有瑜亮情結一事，僅是簡單回應，所有資料都已經對外公布，並且選辦也都已經清楚說明過了。

媒體也問到，在昨晚的三重競選總部成立大會上，以「越」字為主題，侯友宜表示要超越4年前的自己，是否意味有信心在這次選戰中，能夠大勝對手林佳龍30萬票以上？侯友宜則表示，這場選舉是自己跟自己在比賽，好好努力做事，贏得民眾的支持，希望越做越好；朱立倫也說不能輕忽，要繼續腳踏實地的拚。

而朱立倫則是被問到，既然同場為何沒有與侯友宜同台，另外外傳蔣根煌先前對黨中央有所反彈，今日來站台是否是要與蔣破冰？朱立倫回應，時間的安排尊重大會的決定，並且每個階段都有不同的重點，所以希望一棒接一棒、棒棒是強棒。

至於與蔣破冰的傳言，朱立倫則是立馬澄清，自己與蔣根煌是很好的朋友，一直都保持密切的聯繫，而且蔣根煌是議長中的議長，所以一定會代表所有議長來傳達意見，這一切都是為了黨好。

另外，傳聞2024將由侯友宜代表國民黨角逐總統大位，被民進黨立委余天批評國民黨沒人才，所以才無視朱立倫的存在。朱立倫本人則是反嗆，民進黨搞抹黑有抹黑的人才，搞抄襲有抄襲的人才，國民黨只有好好做事的人才，侯友宜、盧秀燕就是好好做事的代表，國民黨會用實實在在、腳踏實地的方式來選舉。

最後有關周玉蔻一直在吵蔣孝嚴的緋聞，有可能造成「玉時俱焚」的情況，朱立倫表示，所有人都知道陳時中在擔任衛福部長時，周玉蔻就是地下部長，現在又儼然是競選總幹事，所以想切割是不可能的，至於會不會「玉時俱焚」，就要看民眾的判斷。