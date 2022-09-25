國慶日將屆，台南市表演團體「聯合武陣」將首度登國慶舞台。（內政部提供）

國慶日將屆，台南市表演團體「聯合武陣」將首度登國慶舞台。（內政部提供）

國慶日將屆，台南市表演團體「聯合武陣」將首度登國慶舞台，國慶籌備委員會祕書長陳宗彥今（25日）表示，呼應今年「守土衛國，你我同行」的國慶主題，慶籌會特別邀請聯合武陣於國慶大會當日進行表演，向國人傳達保衛鄉土、全民團結的理念。

陳宗彥表示，邀請來自台南市溪南寮興安宮金獅陣、樹子脚寶安宮白鶴陣及烏竹林廣慈宮金獅陣等3個著名陣頭組成「聯合武陣」，於國慶大會當日進行表演，期望透過武陣護庄、護國、護萬眾的精神，向國人傳達保衛鄉土、全民團結的理念。

陳宗彥說明，武陣在過去為庄頭重要的民防力量，並具有為神明護駕、為庄頭掃除邪魅的宗教功能。陣頭是由庄頭居民源自對信仰的虔誠，自發性地組陣、出陣，除象徵一個庄頭的團結，也代表了全庄的榮耀。

陳宗彥指出，國慶大會武陣將以「民兵寓於鄉，武陣護萬眾」為主軸，由3個陣頭、137名老中青幼的表演者，手持各式兵器，以獅頭及白鶴「領陣」，藉由不同隊形呈現「參拜大禮」、「金獅舞鶴」、「兵器匯演」、「龍捲穿心」及「雙十八卦」等5個段落，並搭配現場鼓、鑼、鈸演奏，完美展現武術的力與美，以及武陣團結護鄉的精神。