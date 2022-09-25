民進黨桃園市長參選人鄭運鵬因確診居家隔離，25日由新北市立委張宏陸、議員李坤城到南崁市場掃街拜票。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬因確診居家隔離，25日由新北市立委張宏陸、議員李坤城到南崁市場掃街拜票，預告下周還有林飛帆、蘇巧慧、賴瑞隆、阮昭雄、邱議瑩及賴品妤等黨內同志、立委到桃園，以「勇者鵬分身之術」，當鄭運鵬分身跑遍桃園。

張宏陸、李坤城到南崁掃街，有民眾認出來，訝異新北民代怎麼會跑到南崁，也有民眾關心鄭運鵬確診狀況。

張宏陸說，新北、桃園在隔壁，林口、龜山、蘆竹區鄰近新北市的生活圈，加上鄭運鵬平時在立法院與大家就是非常好的朋友，在他居隔時，更要展現民進黨的團結，希望透過來桃園的行動力，創造桃園更好的未來。

李坤城則說，新北、桃園是一個生活圈，也有共同合作的議題，希望未來有機會，能就共同的議題，包括交通、捷運等，共同討論與關心。

鄭運鵬競辦預告，下周由政策平台召集人林飛帆，立委蘇巧慧、賴瑞隆、邱議瑩、賴品妤及市議員阮昭雄等人持續接力擔任鄭運鵬分身，到桃園各菜市場掃街。