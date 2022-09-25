日本10月11日將開放自由行，但日本不承認高端疫苗，民眾赴日需自費PCR檢驗。民進黨台北市長參選人陳時中說公共政策的決定是根據學理而定，用結果論事後檢討是有問題的，各國都持續在檢討標準。國民黨台北長參選人蔣萬安炮轟，違背責任政治基本原則，陳時中當初做的決定，現在後果全民承擔，陳必須負起責任。

蔣萬安今出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽，對於陳時中的說法，他直批，違背責任政治基本原則，對於公共政策，事前大家可以來討論溝通，形成共識來做決定，事後大家檢討修正，這也是民主政治裡面非常基本的原則，也就是制衡監督。

他說，「陳時中當初做的決定，造成現在的後果讓全民承擔，當然他必須要負起相關的責任。」

蔣萬安指出，大家應該都還記得，當時我們一再提出，打了高端很有可能沒有辦法出國，或是出國造成民眾不方便，但是陳時中還是堅持要打高端，甚至呼籲民眾打高端，但現在事實勝於雄辯，日本堅持專業，只開放國際認證疫苗免做PCR。

蔣萬安表示，這樣的過程大家都還印象深刻，當時身為指揮官的陳時中做了這樣的決定，當然要負起相關責任。

另外，蔣萬安近期除持續12行政區百面贏行腳，近來更頻拋市政政見牛肉爭取支持，但包含蔣營與黨務人士都坦言，蔣政見發表缺記憶點，百面贏行程也無亮點，行禮如儀、效果有限。對此，蔣萬安說，各方的意見、建議，他都會參考也都虛心接受，即時修正、調整。