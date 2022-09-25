新北市環境知識競賽24日在輔仁大學舉辦，今年共有311位選手報名挑戰，競爭相當激烈，競賽分為國小、國中、高中（職）及社會組等4個組別，各組前5名將於11月代表新北市參加環保署舉辦的全國總決賽，爭取更高的榮譽。

環保局副局長朱益君表示，一年一度的環境知識競賽，是推動環境教育的重要活動之一，藉由賽前的參與學習過程及趣味的競賽活動，建立參賽者正確的環境知識與價值觀，並激發參賽者對環境現況問題的省思。因應環境知識不斷更新，今年競賽命題除包含環境相關知識外，更加重近年環境政策、環保時事的出題比例，以鼓勵參賽學生及民眾持續關注環境議題，體現聯合國永續發展目標「SDG4─倡導終身學習」的目標精神。

環保局表示，此次競賽中每位選手皆使出渾身解數，經過激烈的競賽，最後由秀峰國小呂睿耘同學、忠孝國中曾婕玲同學、南山高中劉䕒蔚同學及社會組項嘯弘獲得分組冠軍，各組前5名將代表新北市於11月19日前進全國賽，與各縣市好手進行下一階段的顛峰對決，為新北爭取佳績。