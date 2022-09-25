28歲「圍棋女神」黑嘉嘉是台、澳混血，擁有一張甜美又空靈的臉蛋，日本媒體曾盛讚她是「千年一遇的美女棋士」、「圍棋界的佐佐木希」。黑嘉嘉不但擁有精湛的圍棋實力，目前還跨足影視圈，客串了許多電影像是《初戀慢半拍》、《消失的情人節》。黑嘉嘉日前出席一場音樂會，衣著向來走氣質與保守路線的她，竟罕見以深V洋裝亮相，網友驚喜萬分，原來黑嘉嘉竟然也可以如此性感！

黑嘉嘉受知名管弦樂團邀請，擔任宮崎駿動畫《神隱少女》配樂音樂會嘉賓，她在活動結束後在粉專放上一系列美照，從曝光的相片中，她頂著妹妹頭劉海，扎起清純可愛的麻花辮，身穿粉色蕾絲蛋糕裙洋裝，雪紡的材質微微透出膚色，甜美的模樣令大家讚不絕口，但沒想到的是，黑嘉嘉的洋裝卻是大V字領口，露出大片白皙水嫩肩頸及鎖骨線條，而她的背後也微微露出裸背，十分唯美引人遐想。

在演出結束後，黑嘉嘉也在臉書上寫出自己的觀影心得，興奮並打趣地說：「終於在現場聽到了最喜歡的《神隱少女》主題配樂（最喜歡神隱少女的原因絕對不是只因為白龍跟塔矢亮很像）。音樂落下的瞬間，彷彿當時的故事畫面又再一次歷歷在目的出現～」

貼文吸引1.6萬人按讚，大批網友十分訝異黑嘉嘉衣服尺度，並讚嘆她的美貌與仙氣，「嘉嘉穿這套好漂亮」、「美爆」、「這身衣服很適合妳」、「已存下當手機桌布了」、「西方人的美貌，東方人的內蘊」、「優雅大方」、「自帶燈光效果」、「很像宮崎駿動畫跑出來的少女」、「旁邊很適合放一個白龍或大白狼，感覺一點都不違和」、「又戀愛了」！