新市幼兒園新建園舍工程經費預計超過1億7千萬元，將於2024年完工，未來可提供12個班級，318名幼童使用。（李俊淇攝）

台南市長黃偉哲主持新市幼兒園動土典禮。（李俊淇攝）

南科帶來大量的就業人口，使得新市區發展相當快速，為提供優質的幼兒學習環境，台南市政府今（25）天在富林路上的一處文小教育用地上舉行新市幼兒園新建園舍工程開工動土典禮，工程經費預計超過1億7千萬元，將於2024年完工，未來可提供12個班級，318名幼童使用。

新市幼兒園新建園舍工程預計興建地上3層之幼兒園舍，總面積4123平方公尺，總工程經費1億7千7百38萬元，由教育部補助9成，台南市府負擔1成，未來可提供12班級、318名幼童就讀，除優先招收法定須協助幼兒外，也對外開放且無學區限制，採電腦抽籤。

台南市長黃偉哲表示，教育是最值得投資的希望工程，尤其幼兒是教育啟蒙的重要階段，2021-2024年共獲教育部核定19.5億元經費，其中南市府負擔2億元，將陸續新建全市21所公共化幼兒園。而這次動土的幼兒園是中央補助的其中1間，未來將分散各社區的幼兒園集中到這裏，不僅提高教學品質，也把空間提供給社區、活動中心的里民。

教育局長鄭新輝表示，配合中央「少子女化因應對策計畫」，全市自2020年以來，近3年已增設公幼和非營利幼兒園120班，到2014年還會再增加127班，合計247班，其中2歲班也增加76班，若加計178所準公共幼兒園在內，全市2-5歲廣義公共化平價幼兒園比率將由108年度的25％，大幅提升到86.2％，大幅減輕家長育兒負擔。

新市幼兒園長徐一文表示，原本幼兒園5個分班分散在各里活動中心及學校，未來將集中在同一個園區，也將增設2歲班3班，3-5歲班9班，共12個班級，招生人數也從240人擴增到318人，提升新市區內高品質且平價的家長育兒需求。