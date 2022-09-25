《紐約時報》（New York Times）23日引述美國官員指出，隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭節節敗退，俄羅斯總統普丁愈來愈直接參與俄軍的戰略計畫，甚至拒絕部隊撤離烏南大城赫松（Kherson），因為撤軍代表俄軍1個月內第2度挫敗，恐進一步打擊民眾對戰爭的支持，另一方面，失去赫松也可能會威脅到克里米亞半島。不過拒絕撤兵的決定也讓俄軍士氣低落，影響拯救士兵性命的機會。

烏克蘭部隊在烏南大城赫松（Kherson）進行反攻。

《紐約時報》報導，美國官員透露，近幾周來普丁在烏克蘭戰爭中扮演的角色愈來愈深，包括直接告訴指揮官，戰場上的戰略決定由他來做決定，儘管他聽從指揮官建言，下達部份動員令，不過他的直接參與也在軍隊指揮鏈內引發緊張。

尤其普丁拒絕讓軍隊從烏南大城赫松撤退，導致部隊士氣下降，目前駐紮赫松的俄軍已幾乎被切斷後勤補給，部隊似乎認定他們會被困在當地。報導指出，撤出赫松將能讓俄軍有秩序地撤離聶伯河（Dnieper River），保存軍備及拯救士兵性命。

撤出聶伯河，也能讓俄軍以較少的兵力守住南方陣線，將多餘士兵重新部署至東北的哈爾科夫（Kharkiv），對抗烏軍反攻，又或者派至烏東頓巴斯（Donbas地區，鞏固當地陣線，另外也可以在烏南開闢新戰場。

普丁之所以下令部隊不准撤離，其中一個原因是撤退等於公開承認普丁又一次輸了，讓烏克蘭在1個月內第2度取得重大勝利。赫松對俄軍也有重要意義，不僅是俄軍在這場戰事中第1個拿下的主要大城，同時也是至今俄軍僅存還握有控制權的地方首府，讓烏克蘭收復失土，將是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的重大成就。

另外隨著普丁額外動員30萬公民參戰，許多俄羅斯男性逃出國、各大城市上演示威抗議之際，美國官員指出，普丁認為如果此時讓烏克蘭再拿下一勝，將會削弱國內民眾對這場戰事的支持，而他不願意冒這個險。

烏克蘭軍隊在南部戰場的行動。

美國官也指出，普丁對赫松的堅持也凸顯了這座城市的重要性，赫松地區對烏克蘭及俄羅斯來說都具有深遠的戰略影響。官員們透露，南部戰場的俄軍將面臨麻煩，烏軍正在複製月初在東北戰場哈爾科夫閃電攻擊下取得的勝利成果，如果烏軍成功進一步向南推進，普丁在2014年兼併的克里米亞半島最終可能受到威脅。

在普丁下令赫松指揮官繼續作戰後，俄軍試圖擋下了烏軍的進攻，不過烏軍隨後炸毀聶伯河的渡口，切斷了俄軍的補給線，迫使俄軍只能使用浮橋渡河，但最終仍被烏軍火力瞄準。

美國官員指出，對赫松戰術的分歧只是普丁與軍隊指揮官之間的最新歧見，高階軍官一再質疑這場戰事的初期計畫，特別是俄軍能快速打擊基輔的計畫，軍官們認為，普丁在缺乏足夠兵力、軍備的狀況下開戰。

後續的戰況證實了軍官們的擔憂是正確的，在俄軍撤出大基輔地區後，普丁鬆綁對軍事計畫的控制，讓高階將軍制定大規模火砲攻擊的新戰略，這項戰略確實在烏克蘭東部達成效果，發揮俄軍實力。