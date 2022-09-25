無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今（25）日在臉書指出，想要過的安全與安心，政府必須努力用心做起，才能讓突發的天災或人禍與意外事故可能造成的傷害降至最低，他因此提出要強化治安、道安、消安、住安及行安，打造五安城市，讓生活在桃園的民眾都能幸福又安康。

鄭寶清表示，打造五安城市的第一點，就是要強化治安，建置城市安全影像系統，全力整合治安、交通、防災及遠距醫療的資訊系統；第二則是強化治安，增設道路攝錄影系統，健全維修養護機制，還要強力處罰危險駕駛，如惡劣逼車、酒駕等。

他說，第三點是強化消安，提高消防員的危險津貼，加強工廠安檢，全⾯推動加裝住宅火災警示器；第四是強化住安，要在30年以上老屋推動增設電梯、免費健檢及立面修繕，40年以上老屋，補助結構安全。

最後一點則是強化行安，將廣設大馬路的人行專用通道，熱鬧街區騎樓走道高低差多、障礙多，也應全面整頓處理改善，避免行人容易受傷及發生人車爭道的交通意外事故。

鄭寶清強調，透過以上幾點強化與保障人民安全，讓生活在桃園的民眾都能夠幸福又安康。