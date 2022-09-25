歐洲即將到來的嚴冬可能不太好過。在天然氣供給受限、價格暴漲之下，也間接刺激大陸製造的禦寒家電與商品製造。根據大陸海關總署資料顯示，僅今年7月，歐盟27國進口大陸電熱毯就高達129萬條、單月成長近150％，觀察出口歐盟的電暖器，銷售季節也延長1個月左右，讓有不少歐洲進口商追加電暖器訂單，帶來一輪「補單潮」。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際大宗商品研究室主任、研究員王永中認為，去年歐洲50％以上的天然氣供應來自俄羅斯，經過俄方近期供應削減，目前比例已降到10％，在此缺口下，歐洲現在首先要解決如何過冬的問題。

根據中新網報導，近日，彩虹集團因「電熱毯」概念悄然走紅。不單單是這一家老牌小家電企業迎來產銷兩旺，最近連同大陸冷氣、電熱水器、電暖器等品類對歐洲的出口額也呈現逆勢增長態勢。

浙江省慈溪市是大陸電暖器生產基地之一，出口量占到全大陸3成。觀察不同於往年9月中旬左右生產旺季就結束，相關企業今年一直在忙著趕製應對歐洲等地客戶的「補單潮」。

慈溪市富運電器總經理徐松烈說，去年出口取暖器約1.6億元（人民幣，下同），今年預計超過2億元，其中客戶新追加的訂單逾2000萬元。他指出今年的補單尤其明顯，客戶主要集中在歐洲國家。

在浙江義烏也感受到今年訂單的不同尋常，經營多年熱水袋生意的駱蘭仙表示，今年歐洲的訂單特別火熱，從時間上來看，3月就開始有訂單且成交率非常高，現在隨著天氣寒冷，歐洲客戶又追加一批訂單，讓產品銷量較去年翻了一倍，且經營同類商品的當地商戶訂單基本都出現明顯增長。