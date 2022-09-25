台北市長柯文哲近日失言，無黨籍參選人黃珊珊表示不恰當，遭外界解讀切割柯，黃珊珊25日再度被問到柯文哲是優勢還是包袱，黃珊珊表示，她在市政府工作，有些政策一起擬定，不可能互相切割，而政策本來就在現有基礎上往前走，也沒什麼包袱不包袱。

被問到柯文哲的施政滿意度全國縣市民調墊底，好像市民不滿意過去施政，黃珊珊表示，北市競爭力六都第一，客觀指數市民都知道，而台北一直是對市府團隊要求很高的城市，之前有人說偉大城市就是對執政者的無情，偉大城市也許有這樣狀況，所以只能繼續努力。

至於認為柯文哲是優勢還是包袱，像日前很難切割柯失言等問題，黃珊珊也說，她在市政府工作，有些政策一起擬定，不可能互相切割，都在市府現有基礎上提出更好方法，像東西區門戶是他做的，我們就提出南北軸帶。

黃珊珊強調，本來就在現有基礎上往前走，沒有什麼包袱不包袱，好的東西繼續留下來，該檢討就會修正，每個人都有獨特性，不要每天把人貼標籤。而被柯文哲說受訪時太嚴肅，黃珊珊則笑稱，他說我看起來比較少笑，但不笑就會看起來很嚴肅，但戴口罩其實也看不出來。

此外，民進黨台北市議員王世堅競總昨日成立，他指市長投誰還在掙扎，也放不下黃珊珊，對此，黃珊珊表示，昨日有送花給他，我也不太能去，但朋友是永遠的，選舉是一時的，選舉就開心選舉，快樂投票。