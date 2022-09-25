雲林縣長張麗善。（本報資料照片）

針對民進黨雲林縣長候選人劉建國委員在造勢活動以「家族政治」與「長期把持」等各種政治語言攻擊雲林縣長張麗善，縣府新聞處長羅楚東表示，劉建國委員投入縣長選戰以來只有3招：抹黑污衊對手、遇爭議神隱迴避、需要曝光度蹭中央，不思提出具體可行的願景，一再炒冷飯抹黑張縣長，令人感到遺憾。

羅楚東表示，雲林自2005年到2018年由民進黨籍縣長連續執政13年，劉委員自2009年起至今擔任13年立法委員，長期掌握雲林的政治權力，卻反批執政只有3年多的張縣長，邏輯令人費解。

羅楚東說，劉委員近期遭外界質疑的各種爭議，一貫的作法就是選擇迴避神隱，以論文為例，至今無法澄清外界對其論文為何封存的疑問。另外，針對曾引發爭議的政策，如雲科工焚化爐、數位中介服務法等，他第一時間都是選擇閃躲，始終無法清楚完整說明立場；為爭取曝光度與存在感，他將中央與地方合作的政策都歸功給自己，不符比例原則的攬功手段引人非議。

羅楚東強調，噴政治口水是最廉價的手段，呼籲劉建國委員適可而止，張麗善縣長與縣府團隊3年多來端出許多實際的政績回應民意，未來也會繼續努力完成更多人民託付的任務。