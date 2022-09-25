菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在美國紐約出席聯合國大會，接受訪問時指出，菲律賓有意重啟與中國共同開採南海石油及天然氣的談判，但任何協議必須符合菲律賓法律。他還說，一旦兩岸爆發戰爭，菲律賓不可能置身事外。

香港東網引述美媒專訪內容，小馬可仕表示會持續探討共同開採協議，區內有涉事方對專屬經濟區和基准線存在分歧的例子，或有其他方法處理，最終也能找到方法與中國、美國共同開採。

有關台海問題，小馬可仕指菲律賓地理位置接近大陸和台灣，若兩岸開戰，菲律賓不能倖免，國防會是優先事務，但菲律賓的軍事能力並不足以獨自打一場仗，所以要與盟友和夥伴結盟，東協會發揮很大作用，應是區內防務和安全的主要責任人。

小馬可仕23日向亞洲協會發表演說時重申，大陸和台灣必須保持最大程度克制，菲律賓會履行一中政策，必須透過對話和外交解決問題。他還說，指望美國維護以規則為本的國際秩序、航行與飛行自由、海洋資源的永續使用和發展。他同日接受美聯社採訪時表示，將尋求向國際社會重新展示菲律賓，希望同時加強與中國和美國的關係。