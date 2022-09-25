樂天桃猿啦啦隊女神林襄近日頻遭酸民攻擊。疑似是學生時代的舊照片被網友們扒出，E奶超兇身材多次被質疑是否是靠整形來達成「二次發育」。最近她出演沈玉琳的YouTube節目，誰料沈玉琳竟直言不諱的說他有確認過「胸部是真的」。

林襄近來出演《全明星運動會》第4季黃隊經理，人氣暴漲，豈料，也帶來不少惡意攻擊，日前就有PTT網友們扒出疑似是林襄學生時期的舊照片。林襄甜美笑容的臉蛋和曼妙動人的身材都被質疑曾進行「二次加工」。一同合作《威廉沈歡樂送》的主持人沈玉琳發現林襄飽受負評影響，臉色不佳。在節目中親口證實林襄的傲人胸部並非作假。

沈玉琳於節目《威廉沈歡樂送》中，親口證實林襄的胸是真的。（圖／翻攝自YouTube《威廉沈歡樂送》）

節目中林襄被沈玉琳詢問最近是否被酸民攻擊，林襄開口承認後還無奈笑說「其實很累」，隨後又元氣滿滿的表示她已經走出這段遭遇。原先林襄想將話題帶過，誰料沈玉琳對著鏡頭堅定表示「我確認過是真的」，此話一出，大吃一驚的林襄頻頻詢問沈玉琳，最終才知道原來是助理有摸過。此外，節目中沈玉琳還拿出一個空的水果禮盒，讓林襄將負面情緒裝進去，收拾好後再繼續向前邁進，關心之情不言而喻。

沈玉琳送給林襄一個水果禮盒，希望她能收拾好負面情緒再次出發。（圖／翻攝自YouTube《威廉沈歡樂送》）

儘管最近爆紅讓攻擊林襄的惡意留言頗多，但她在節目《威廉沈歡樂送》中時刻盡力，要求做到最好的敬業表現，也獲得襄民的高度讚賞。她穿著清涼服飾，面對鏡頭也自然率真不遮遮掩掩，遊戲中反應不當也會要求再來一次。讓襄民們對酸民直呼「別再攻擊林襄的身材，多多關注她的工作！」