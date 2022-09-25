許多情侶在交往中是採取「AA制」，雙方一起平分約會時的花費，不過近日一名女網友在論壇發文表示，和男友一起去吃拉麵，男友點了一份55塊的炸豆腐，怎料她夾起一塊後，隨後男友竟告知她「剛剛那口11元」，記得轉帳，貼文曝光後隨即引發熱議。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，近日和男友去吃拉麵，各點了一份餐點還有炸物，男友另外單點了一份55元的炸豆腐，裡面有五小塊，她吃了一小塊之後，怎料男友竟然跟她說「欸剛剛那口11元，等等轉帳給我」。

原PO當下驚訝表示「這也要收？」，男友卻回「對啊你吃了我只剩四塊欸」，雖然原PO仍妥協付錢，但男友的行為也讓她傻眼表示「天啊…平常AA制沒錯，但我沒想到這麼A，是我價值觀錯誤還是他太愛計較？？？」。

女網友以「連11塊錢也要討」發文，貼文曝光後隨即引發熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後隨即引發熱議，網友紛紛留言表示「要不要改當朋友就好，不要當情侶」、「蛤這樣我會生氣欸那麼小氣」、「太誇張，沒必要那麼計較...」、「可以分了」、「保險套也要你一人一半嗎」、「還好，10塊錢就算了，11塊不能忍」、「如果是我就只收10塊就好，為了那一塊錢拿不出來找不了還要轉帳太麻煩了，收10塊就好了」、「可能因為只有5塊滿少的吧，如果一包薯條吃一根也跟你要錢就可以直接分了==」。