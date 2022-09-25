林佳龍競選辦公室、侯友宜選舉辦公室持續針對警察大學聲明隔空交鋒，新北市長侯友宜今天被問到相關問題時，表示選辦已經說得非常清楚，對此，民進黨新北市長參選人林佳龍續控侯選辦偽造警大聲明，批侯友宜沒向警大道歉，造成二度傷害，並反問侯友宜，若還是校長會同意有人偽造警大聲明嗎？

林佳龍今早受訪時表示，侯友宜也當過警察大學的校長，不會不知道偽造警大聲明的嚴重性，那警大校長陳檡文已對外否認警大發出聲明，校方也發新聞說侯選辦的聲明並不存在，但侯友宜還是力挺選辦發言人，不但沒向警大道歉，也沒對社會澄清說明，造成二度傷害，嚴重地傷害警察大學全體，「我想如果侯市長今天還是一位校長，他會怎麼來處理有人偽造警大聲明這件事，你會同意這樣的作法嗎？」

另外，林佳龍也說，不管侯友宜受訪，或是競選團隊、甚至身旁人士，都已經透露侯友宜在準備2024總統大選，這令人遺憾，因為侯友宜把新北市長的選舉，當作政治權力的跳板。

林佳龍表示，相對來講，自己是全心全意希望為新北市民服務，做好台灣第一大城市的治理，如果說侯一心都在思考、規畫2024總統大選的事，當然會分心，新北市政在最近評比也直直落，不管是城市競爭力或侯友宜個人滿意度，這個都是警訊，「我覺得這樣子是對不起新北市民給他12年的時間，他在最後這個階段也後繼無力，無心於市政，因為他已經分心」。